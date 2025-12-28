Аргентинский центральный защитник Хуан Пабло Фрейтас до сих пор строил свою карьеру в Южной Америке, выступая за бразильский Флуминенсе, куда перешел в начале года за 2,2 млн. евро.

В 25 лет футболист решил не откладывать переход в Европу и готов кардинально изменить место работы. Итальянская Болонья проявила интерес к защитнику.

На данный момент клуб из Серии А ведет переговоры с Флуминенсе, а с самим Фрейтасом уже достигнута договоренность о контракте до 2030 года. За год в составе бразильской команды он провел 62 матча и забил один гол.

