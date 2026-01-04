Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини рассказал, с какими ощущениями вернулся в Бергамо, противостояв бывшему клубу в матче 18 тура Серии А против Аталанты (0:1). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Я вернулся в Бергамо с большим удовольствием, я был там 9 лет. Это прекрасная история. Все началось с президентом Перкасси. Мы росли в большой гармонии.

Когда мы выиграли Лигу Европы, я был убежден, что мы можем соревноваться на еще более высоком уровне; у нас также была финансовая возможность сделать это. Возможно, это настоящая причина, почему я приехал в Рим в поисках этих вещей. Я оставил команду в Лиге чемпионов, продали Ретеги, Пикколи и Руджери, но сохранив основной состав.

Было нелегко изменить свою жизнь и оставить привычный образ жизни, но в профессиональном плане я нахожусь в ситуации, которая очень стимулирует и позволяет мне хорошо выполнять свою работу, - рассказал Гасперини.