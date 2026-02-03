Павел Василенко

Сезон превращается в настоящий кошмар для Нико Вильямса. Чемпион Европы в составе сборной Испании снова столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и в ближайшие недели не сможет помочь своему клубу. 23-летний вингер Атлетика вынужден взять длительную паузу, чтобы наконец решить проблему, которая преследует его уже несколько месяцев.

Текущая кампания складывается для Вильямса далеко не идеально. В 23 матчах он отметился лишь четырьмя голами и пятью результативными передачами — показатели, которые не соответствуют статусу одного из лидеров команды и чемпиона Европы. Причина спада давно известна: футболист страдает от пубалгии – болезненного воспаления в зоне лобковой кости.

Ранее Вильямс отказался от операции, выбрав консервативное лечение. Однако, по информации El Chiringuito, боль не исчезла и продолжает мешать ему выходить на поле. В итоге игрок вместе с врачами принял новое решение — полностью остановиться и пройти интенсивный курс восстановления. Ожидается, что Нико будет вне игры от шести до восьми недель, используя это время для возвращения к оптимальной физической форме.

Контракт Вильямса с клубом рассчитан до середины 2035 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Атлетик занимает 11-е место в Ла Лиге, а ближайшим соперником команды станет Валенсия.