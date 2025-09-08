Павел Василенко

Футбольный мир потряс очередной допинговый скандал. Центральный защитник Атлетика из Бильбао, 30-летний Йерай Альварес, получил длительную дисквалификацию – и причина оказалась довольно абсурдной.

УЕФА подтвердил: в пробе футболиста, сданной после матча Лиги Европы против Манчестер Юнайтед, было найдено запрещенное вещество. Оказалось, что Йерай по ошибке принял препарат от выпадения волос, который принадлежал его партнеру. Несмотря на отсутствие умысла, наказание – суровое: защитник пропустит десять месяцев официальных матчей.

Атлетик в своем обращении подчеркнул, что футболист доказал – не имел намерения использовать допинг, но дисциплинарные правила остались неумолимыми. Выступать снова Альварес сможет только в апреле 2026 года, а к тренировкам вернется с февраля.

Для Атлетика это серьезная потеря – в прошлом сезоне Йерай провел 29 матчей и был одним из лидеров защиты. Вскоре игрок лично расскажет свою версию на пресс-конференции, которая уже анонсирована клубом.