Александр Сукманский

Атлетико Мадрид подходит к ответному матчу четвертьфинала Лиги чемпионов с преимуществом 2:0 над Барселоной, полученным в первом матче на «Камп Ноу». Мадридцы продолжают борьбу за выход в полуфинал турнира впервые с сезона 2016/17.

Благодаря позиции в Ла Лиге Атлетико практически гарантировало себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона, что позволило сосредоточиться исключительно на еврокубковой кампании. Это принесло результат в первом матче, где Атлетико одержало победу 2:0, несмотря на статус большого аутсайдера. Хотя эта победа стала единственной для команды в последних пяти матчах (4 поражения), три победы в четырёх последних играх Лиги чемпионов (1 поражение) выглядят гораздо обнадёживающе. Атлетико проиграло лишь один домашний матч в Европе в текущем сезоне (5 побед). Команда не терпела поражений в плей-офф Лиги чемпионов на своём поле с 1996/97 года, когда уступила Аяксу (14 побед, 7 ничьих). Кроме того, Атлетико ещё никогда не выбывало из Лиги чемпионов, если выигрывала первый матч в гостях (22 попытки).

Поражение Барселоны в первом матче стало единственным в последних 11 играх (9 побед, 1 ничья), но теперь каталонцам нужно побеждать с разницей как минимум в два гола, чтобы перевести игру в экстра-тайм. Победа 4:1 над Эспаньолом в Ла Лиге в субботу стала удачным способом подготовиться к этому ответному матчу. «Блауграна» лидирует в испанском чемпионате с преимуществом в девять очков над Реалом, но теперь всё внимание сосредоточено на еврокубках. Команда Ханси Флика стремится одержать пятую победу в Лиге чемпионов с конца ноября (1 ничья, 1 поражение), что будет непростой задачей, ведь на выезде Барселона выиграла только два из пяти последних матчей Лиги чемпионов (2 ничьи, 1 поражение). История также не на стороне каталонцев: они проиграли шесть из девяти последних четвертьфиналов Лиги чемпионов, а также потерпели поражение во всех шести предыдущих европейских противостояниях, где проигрывали первый матч дома.

История встреч

Барселона выиграла пять из семи последних матчей между командами во всех турнирах (2 поражения). Атлетико победило в трёх из пяти предыдущих встреч в Лиге чемпионов (1 ничья, 1 поражение), но на поле Барселоны выиграло только один из шести последних официальных матчей (5 поражений).

Ответный матч Атлетико - Барселона состоится во вторник, 14 апреля. Начало игры в 22:00, трансляция на MEGOGO.

Прогноз

Поскольку Барселоне необходимо активно атаковать, ставка на тотал больше 3,5 голов выглядит привлекательно.

