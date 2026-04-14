Ямаль о четвертьфинале с Атлетико: «Барселона будет биться до самого конца»
Юная звезда каталонцев вселила уверенность в свою команду
около 3 часов назад
Ламін Ямаль / Фото - BBC
Вингер Барселоны Ламин Ямаль поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.
«Мы обещаем, что если завтра вылетим, то будем сражаться до самого конца.
Мы не оставим ни минуты без прессинга и бега – отдадим все силы».
Матч Атлетико – Барселона состоится сегодня, 14 апреля. В первой игре мадридцы победили со счетом 2:0.
