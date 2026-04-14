Вингер Барселоны Ламин Ямаль поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

«Мы обещаем, что если завтра вылетим, то будем сражаться до самого конца.

Мы не оставим ни минуты без прессинга и бега – отдадим все силы».