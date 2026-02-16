Сергей Разумовский

Атлетико официально проинформировал о повреждении вингера Николаса Гонсалеса: у аргентинца диагностирована травма мышцы бедра. Клуб пока не уточняет ни степень серьезности повреждения, ни предполагаемые сроки восстановления.

Последний раз Гонсалес выходил на поле 15 февраля, когда отыграл все 90 минут в матче Ла Лиги против Райо Вальекано, который Атлетико завершил поражением 0:3. Уже 18 февраля матрасники проведут выездной матч Лиги чемпионов против Брюгге, и в отсутствие четких прогнозов относительно состояния вингера его готовность к этой встрече выглядит сомнительной.

В текущем сезоне Николас Гонсалес в общей сложности провел 28 матчей во всех турнирах. За этот период он отметился одним забитым мячом.

