Павел Василенко

Действующий чемпион Испании Барселона официально обратился с жалобой к Королевской испанской футбольной федерации и её судейскому комитету, требуя объяснений и большей прозрачности в работе арбитров. Каталонский клуб заявил о системных нарушениях и отсутствии единого стандарта в принятии решений.

Причиной обращения стало отмена гола в четвертьфинальном матче Кубка Испании, в котором Барселона потерпела разгромное поражение 0:4 от Атлетико. В письме к федерации «блауграна» подчеркнула «глубокую озабоченность неоднократными решениями, которые наносят ущерб клубу и противоречат принципу равенства».

В Барселоне заявляют о существовании «двойных стандартов», когда в идентичных игровых ситуациях судьи принимают разные вердикты. По мнению руководства клуба, ряд вопиющих ошибок в течение сезона непосредственно повлияла на честность соревнований и способствовала росту недоверия к испанскому судейству.

Отдельно каталонцы призвали установить более четкие критерии использования VAR, особенно в случаях, когда главный арбитр должен просматривать эпизоды на мониторе. Также клуб требует полного обнародования аудиозаписей переговоров между арбитрами и видеоассистентами.

Судейские скандалы в этом сезоне не ограничиваются лишь Барселоной. Реал регулярно критикует арбитраж на собственном телеканале, а сама Барселона ранее уже называла судейство в Испании «дискредитированным». На этом фоне клуб продолжает находиться под следствием по делу Негрейры, отрицая любые обвинения.