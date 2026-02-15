Райо Вальекано в 24-м туре Ла Лиги разгромил Атлетико. Матч в Мадриде завершился со счетом 3:0.

Команда Диего Симеоне после громкой победы над Барселоной в Кубке Испании не нашла способа, как сломать оборону Райо, которая исключила из игры Сорлота и Альмаду.

Ближе к завершению первого тайма Райо удалось дважды поразить ворота Облака. Сначала Перес на 11-ти метрах откликнулся на пас Рациу и пробил мимо кипера Атлетико, а через несколько минут Валентин удвоил преимущество.

Неудачное начало второго тайма побудило Атлетико выпускать группу основных игроков, держа в уме будущий плей-офф Лиги чемпионов. Активность гостей улучшилась, однако у Райо все было под контролем на последнем рубеже.

За 15 минут до завершения игры хозяева в третий раз отметились голом, когда Менди ворвался на дальней штанге и красиво пробил после подачи Гарсии, решив судьбу матча.

Ла Лига. 24 тур

Райо Вальекано - Атлетико 3:0

Голы: Перес, 40, Валентин, 45, Менди, 76