Сергей Разумовский

В 36-м туре испанской Ла Лиги мадридский Атлетико одержал выездную победу над Осасуной. Команда Диего Симеоне сумела забить в каждом из таймов и удержала преимущество, несмотря на напряженную концовку встречи.

Атлетико довольно быстро вышел вперед. На 15-й минуте гости получили право на пенальти, который уверенно реализовал Лукман. После этого мадридцы смогли контролировать ход игры и не позволяли Осасуне быстро вернуться в матч.

Во втором тайме «матрасники» удвоили преимущество. На 71-й минуте Сьёрлот отметился голом с игры и сделал счет более комфортным для гостей. Казалось, что мадридская команда спокойно доведет встречу до победы, однако в конце поединка ситуация для нее усложнилась.

Ближе к финальному свистку Атлетико остался в меньшинстве после того, как Льоренте получил второе предупреждение. Осасуна воспользовалась численным преимуществом и попыталась организовать финальный штурм. Сначала Катена опасно пробил через себя, но Муссо справился с этим ударом. Уже в компенсированное время хозяева все же забили: на 91-й минуте Барха сократил отставание.

Впрочем, времени на спасение у Осасуны уже не осталось. Атлетико удержал победный счет 2:1 и добыл три очка на выезде.

После этой победы мадридский клуб набрал 66 очков в турнирной таблице Ла Лиги. Атлетико приблизился к третьему Вильярреалу на расстояние трех баллов, однако у конкурента еще остается матч в запасе.

Ла Лига, 36-й тур

Осасуна – Атлетико 1:2

Голы: Барха, 90+1 – Лукман, 15 (пен.), Сьёрлот, 71

Осасуна: Фернандес, Розье, Катена, Байомо, Галан (Бретонес, 60), Монкайола, Торро (Орос, 72), Гарсия (Рауль Гарсия, 60), Гомес (Осамбела, 72), Моро (Барха, 37), Будимир

Атлетико: Муссо, Льоренте, Пубиль, Ганцко, Руджери, Альмада (Серлот, 46), Мендоса (Ле Норман, 18), Коке, Варгас, Гризманн, Лукман (Лангле, 82)

Предупреждения: Галан (14), Гарсия (30), Будимир (45+9), Барха (57), Катена (85), Байомо (90+3) – Льоренте (52), Коке (57), Пубиль (59), Ле Норман (85)

Удаление: Льоренте, 79