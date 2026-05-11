Сергей Разумовский

Челси продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Лиэма Росеньора. В шорт-лист лондонского клуба входят сразу несколько специалистов, сообщают британские СМИ.

По информации The Telegraph, среди кандидатов на должность главного тренера Челси находятся Оливер Гласнер и Филипе Луис.

Гласнер в настоящее время возглавляет Кристал Пэлас. 51-летний австрийский специалист вывел команду в финал Лиги конференций, где лондонцы сыграют против Райо Вальекаго. На пути к решающему матчу Кристал Пэлас выбил Шахтер. Ранее Гласнер уже объявил, что покинет клуб после завершения сезона.

Еще одним кандидатом является Филипе Луис. 40-летний бразилец в настоящее время находится без работы. С 2024 по 2026 год он возглавлял Фламенго, с которым завоевал 5 трофеев, включая чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Тем временем The Athletic сообщает, что Челси также рассматривает вариант с назначением Хаби Алонсо. 44-летний испанец открыт к возможности возглавить лондонский клуб, однако окончательного решения пока нет — переговоры продолжаются.

Алонсо ранее был уволен с поста главного тренера Реала. Еще одним серьезным претендентом на работу в Челси называют Андони Ираолу, который ранее тренировал Борнмут украинского защитника Ильи Забарного. Сообщалось, что Ираола покинет Борнмут после завершения сезона.

После увольнения Лиэма Росеньора исполняющим обязанности главного тренера Челси был назначен Калум Макфарлейн.

В настоящее время Челси занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, имея 49 очков.