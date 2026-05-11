Сергей Разумовский

В 35-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде сыграла вничью с Райо Вальекано.

Основные события матча развернулись на последних минутах. Сначала хозяева вышли вперед благодаря голу Алемао, однако Жирона смогла избежать поражения. Спасительный мяч забил Кристиан Стуани, который появился на поле со скамейки запасных.

Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и провел полный матч. Он стал автором результативной передачи и был заметен в игре своей команды в атаке.

Цыганков выполнил 24 передачи, из которых 18 были точными, что составило 75% точности. В финальной трети поля украинец отдал 12 пасов, восемь из них дошли до партнеров. Всего Виктор 36 раз касался мяча, трижды — в штрафной площади соперника.

Также вингер Жироны дважды пробивал по воротам, один из его ударов был в створ. У Цыганкова была одна нереализованная голевая возможность, он отдал три ключевые передачи, выиграл два из четырех единоборств, выполнил два перехвата и одно выбивание. По итогам матча украинец получил оценку 6.9.

Жирона прервала трехматчевую серию поражений и набрала 39 очков в турнирной таблице. Команда оторвалась от Алавеса на два балла в борьбе за сохранение места в Ла Лиге. Райо Вальекано имеет 43 очка и занимает десятую строчку.

Ла Лига, 35-й тур

Райо Вальекано – Жирона 1:1

Голы: Алемао, 86 – Стуани, 90

Райо Вальекано: Баталья, Рациу, Сисс, Лежен, Чаваррия, Диас (Гумбау, 58), Валентин, У. Лопес, Перес (Алемао, 58), Камельо (Пача, 68), де Фрутос (К. Мартин, 68).

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ринкон, 72), Франсес, Витор Роке, Морено, Бельтран (Стуани, 85), Витсель, Лемар (Эчеверри, 60), Рока, Унаи (И. Мартин, 60), Цыганков.

Предупреждение: Диас 44

Напомним, Райо Вальекано в финале Лиги конференций встретится с Кристал Пэлас, который выбил Шахтер.