«Атлетико» втратив очки в матчі з «Реал Сосьєдадом»
Команды сыграли вничью
22 минуты назад
Фото - Getty Images
В 18-м туре чемпионата Испании Атлетико на выезде сыграл вничью с Реал Сосьедад со счётом 1:1.
Подопечные Диего Симеоне блестяще начали второй тайм. Серлот точным ударом поразил ворота хозяев.
Реал Сосьедад быстро сравнял счёт. На 53-й минуте Кубо мощно провёл атаку по флангу, отдал пас Гонсалу Гедешу, который спокойно принял мяч и правой ногой поразил сетку.
Атлетико занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги с 38 баллами, отставая от Барселоны на 11 очков. Реал Сосьедад занимает 15-е место, набрав 18 очков.
Ла Лига, 18-й тур
Реал Сосьедад – Атлетико – 1:1
Голы: Гедеш, 55 – Серлот, 50.