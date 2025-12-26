Украинский форвард римской Ромы Артем Довбик может продолжить карьеру в мадридском Атлетико.

Как сообщает Atletico & Türkiye, руководство итальянского клуба предложило испанской стороне вариант с переходом 28-летнего нападающего. Рома рассматривает возможность обмена украинского футболиста на форварда Атлетико Джанкомо Распадори.

В этом сезоне Довбик принял участие в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что кандидатура Артема Довбика предлагалась нескольким клубам испанской Ла Лиги.