Мадридский Атлетико отказался рассматривать неожиданную идею обмена форвардами, с которой выступила итальянская Рома.

По данным инсайдера Маттео Моретто, руководство римского клуба предприняло попытку усилить линию атаки, предложив вариант с переходом нападающего мадридцев Джакомо Распадори в обмен на Артема Довбика.

Источник отмечает, что Рома находится в активном поиске усиления атаки и рассматривала Распадори как игрока, который идеально подошел бы под тактические требования команды.

Однако Атлетико оперативно отклонил инициативу. Клуб Диего Симеоне продолжает рассчитывать на Распадори и при этом не видит смысла в приглашении Довбика на текущие условия.

Стоит напомнить, что летом 2024 года украинский нападающий был очень близок к переходу именно в Атлетико. Мадридский клуб уже договорился с Жироной, однако в последний момент Довбик сделал выбор в пользу Ромы.

Ранее сообщалось, что Довбик сможет помочь Роме в последнем матче 2025 года.