Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер на лето и рассматривает полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали как приоритетную цель. По сообщениям британской прессы, клуб готов заплатить за итальянца около 100 миллионов фунтов, видя в нем долгосрочную замену Каземиро, который может покинуть команду на правах свободного агента.

Ожидается, что Тонали станет одной из ключевых фигур летнего трансферного периода. Его будущее активно обсуждалось еще в конце зимнего окна, так как тогда интерес к полузащитнику проявлял Арсенал, который нуждался в усилении после травмы Микеля Мерино.

По информации The Telegraph, Манчестер Юнайтед готов начать борьбу за Тонали, несмотря на серьезную конкуренцию. Ювентус заинтересован в возвращении полузащитника в Серию А, а Манчестер Сити также внимательно следит за ситуацией, традиционно мониторя ведущих исполнителей Премьер-лиги.

Напомним, Ньюкасл приобрел Сандро Тонали у Милана летом 2023 года за 55 миллионов фунтов стерлингов и подписал с ним контракт, рассчитанный до 2029 года.

Ранее МЮ одержал четвертую подряд победу в АПЛ.