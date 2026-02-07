Павел Василенко

Манчестер Юнайтед уверенно продолжил свою победную серию в Английской Премьер-лиге, победив Тоттенхэм со счетом 2:0 на «Олд Траффорд» в матче 25-го тура. Команда Майкла Каррика подтвердила отличную форму, одержав четвертую подряд победу в чемпионате и укрепив позиции в зоне Лиги чемпионов.

Ключевым моментом встречи стал эпизод на 29-й минуте, когда защитник «шпор» Кристиан Ромеро получил прямую красную карточку за грубый фол. После этого лондонцы были вынуждены почти час играть в меньшинстве, что значительно осложнило их положение.

Манчестер Юнайтед быстро воспользовался численным преимуществом. Уже через девять минут хозяева открыли счет после эффектной комбинации с углового: Майн отдал точную передачу на Мбемо, который хладнокровно пробил в сетку ворот – 1:0.

Во втором тайме манкунианцы полностью контролировали ход игры, постоянно оказывая давление на соперника. Тоттенхэм выглядел беззубо в атаке и практически не создавал угроз у ворот хозяев.

Окончательную точку поставили на 81-й минуте. Бруну Фернандеш получил пас от Диогу Далота и точным ударом удвоил преимущество своей команды – 2:0.

После этой победы Манчестер Юнайтед закрепился на четвертом месте турнирной таблицы, тогда как Тоттенхэм опустился на 14-ю позицию. В следующем туре «красные дьяволы» сыграют на выезде с Вест Хэмом, а «шпоры» примут Ньюкасл.

АПЛ, 21-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Мбемо, 38, Фернандеш, 81.