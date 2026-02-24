Аутсайдер УПЛ не хоче випробовувати судьбу
Полтава ищет запасной стадион
около 6 часов назад
Сергей Иващенко / Фото - СК Полтава
Президент СК Полтава Сергей Иващенко сообщил, что матч 18 тура УПЛ против Кудривки не будет сыгран в Кропивницком из-за проблем с полем на местном стадионе. Его слова приводит «УФ».
В Кропивницком играть с Кудривкой мы точно не будем. Сейчас изучаем варианты, скоро будет конкретика, - ответил Иващенко.
Матч СК Полтава - Кудривка будет закрывать программу 18 тура. Стартовый свисток должен прозвучать в 13:00.