Павел Василенко

Сегодня был отменён матч 17-го тура УПЛ Александрия – Оболонь. Такое решение принял арбитр встречи Владимир Новохатний, так как поле не было подготовлено к игре.

Директор «горожан» Дмитрий Китаяв в эфире УПЛ ТВ рассказал подробности ситуации, которая привела к срыву матча.

«Хочу принести извинения фанатам, которые долго ждали этот матч. За последнюю неделю у нас выпали аномальные осадки. У нас были морозы – сегодня -15, вчера – 20. Соответственно, после того, как с поля убрали снег, морозы под пленкой прихватили верхний слой газона. Мы считаем, что это форс-мажорные обстоятельства. Мы подготовили поле, оно нормальное. Мы прошлись уже с делегатом и с главным арбитром, тренерским штабом. В некоторых местах оно уже оттаяло, протыкается, в некоторых есть подмерзлость, которая не позволяет проткнуть глубже, чем на 5 сантиметров. Мы разговаривали с нашей командой, наши футболисты выходили, они абсолютно были готовы играть. Слышал, что в прошлом или позапрошлом году играли и на худших полях, но здесь две стороны принимают решение. Наша команда выразила желание, другая команда категорически отказалась. Теперь это будет решаться в Палате по разрешению споров. Стадион готовился, подогрев был включен, была задействована очень много техники, людей, усилий потрачено, но, к сожалению, не всегда можно справиться с такими аномальными морозами».

После 16 туров Александрия имеет 11 очков в активе и занимает предпоследнюю, 15 позицию. Оболонь с 17 очками разместилась на 12 месте.