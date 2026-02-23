Защитник Зари Игорь Пердута в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против Кудривки, который завершился ничьей 2:2. По его словам, ощущение доминирования луганской команды действительно было заметным как для зрителей, так и для самих футболистов, однако удержать положительный результат не удалось.

Думаю, все видели и так ощущалось на поле минут 70. А потом, наверное, мы поверили, что уже выиграли, и 20 минут были очень тяжелыми. Если бы не пропустили один гол, было бы легче, а так они пошли в атаку, за счет этого постоянного давления и забили.

Наши ошибки, не нужно было как-то расслабляться, может быть, не знаю, как правильно сказать, потому что игра длится 90 минут, и мы наступаем на те же грабли. Так получается, надо менять эту тенденцию. Вроде и говорим, общаемся, но как-то все равно упустили выигрышную игру.