Павел Василенко

По информации ТаТоТаке, руководство СК Полтава достигло соглашения с Ингульцом о трансферах двух опытных игроков. Речь идет о полузащитниках – 27-летнем Валерии Саде и 29-летнем Александре Пятове.

Ожидается, что в ближайшее время оба футболиста подпишут с полтавским клубом контракты сроком на полтора года.

В текущем сезоне СК Полтава находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в активе девять баллов после 16 сыгранных матчей.