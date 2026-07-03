Александр Сукманский

На стадионе Dallas Stadium состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сборные Австралии и Египта поборются за свою первую в истории победу в плей-офф мундиаля. Начало игры назначено на 21:00 3-го июля.

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Австралия вышла в плей-офф со второго места группы D. В заключительном туре группового этапа команда Тони Поповича сыграла вничью 0:0 с Парагваем, что позволило ей продолжить борьбу за трофей. Для австралийцев это будет лишь третий матч на стадии плей-офф чемпионатов мира. Два предыдущих завершились поражениями от будущих чемпионов в 2006 и 2022 годах.

На нынешнем турнире Австралия забила лишь два мяча — это её худший показатель на групповом этапе чемпионата мира с 1974 года. При этом команда не отмечалась в двух последних матчах, однако пропустила лишь дважды, продемонстрировав одну из лучших оборон среди участников групповой стадии.

Египет гарантировал себе выход в плей-офф ещё до старта третьего тура, но не смог занять первое место в группе G. После быстрого гола на пятой минуте команда сыграла вничью 1:1 с Ираном.

Фараоны впервые в истории вышли на стадию плей-офф после выступления на групповом этапе чемпионата мира. Беспроигрышная серия команды на турнире составляет три матча (одна победа и две ничьи) и является самой долгой в истории её выступлений на мундиалях. На групповом этапе египтяне забили пять мячей — столько же, сколько в семи предыдущих матчах финальных турниров чемпионата мира. В то же время последние результаты команды Хоссама Хассана остаются нестабильными — три победы, три ничьи и три поражения в девяти последних встречах.

Соперники дважды встречались между собой и одержали по одной победе. В то же время Австралия не проигрывала представителям Африки в двух предыдущих матчах чемпионатов мира, одержав одну победу и один раз сыграв вничью.

Среди статистических фактов стоит отметить, что лишь в двух из девяти последних матчей Австралии забивали обе команды, а в четырёх из шести последних поединков чемпионата мира австралийцы оставляли свои ворота нетронутыми. Зато во всех пяти последних матчах Египта на мундиалях забивали обе сборные. Кроме того, пять из семи последних стартовых голов египтян в основное время были забиты до 20-й минуты.

Из игроков стоит отметить Гарри Суттара, который все четыре своих последних гола за сборную забивал в победных матчах, хотя в последний раз отличался ещё в январе 2024 года. В составе Египта Трезеге имеет уже две результативные действия на турнире — гол и результативную передачу, а его мяч стал последним в победной встрече с Новой Зеландией.

Австралия не сможет рассчитывать на Джейкоб Італьяно и Мэттью Лекки, которые выбыли до конца турнира. Участие капитана Мохамеда Салаха в составе Египта остается под вопросом. Также проблемы со здоровьем имеют Мохамед Абдельмонем и Ахмед Фатух, а Моханад Лашин пропустит матч из-за дисквалификации.

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Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Австралия — Египет так: коэффициент на победу австралийцев — 3.63, на победу египтян — 2.42. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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