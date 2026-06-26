Австралия сыграла вничью с Парагваем и вышла в плей-офф ЧМ-2026.
Команды сильнейшего не определили
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: Getty Images
В рамках третьего тура группы D чемпионата мира-2026 встретились сборные Парагвая и Австралии.
Команды продемонстрировали в целом равный футбол, который завершился без забитых голов – 0:0.
Благодаря этому результату австралийская сборная напрямую вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 со второго места, а Парагвай занял третью строчку и пока не квалифицировался, но имеет существенные шансы на выход в 1/16 финала.
Чемпионат мира-2026, 3-й тур
Группа D
Парагвай – Австралия – 0:0
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