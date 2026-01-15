Павел Василенко

Мохамед Салах покидал поле после полуфинала Кубка африканских наций с, возможно, самым грустным выражением лица за всю карьеру. Для звезды сборной Египта это мог быть один из последних шансов завоевать заветный континентальный трофей, однако турнир закончился для него болезненно – и не только из-за поражения.

Сенегал минимально обыграл Египет со счетом 0:1, но разница в игре была разительной. Итоговая статистика ударов – 12:2 в пользу сенегальцев, а единственный удар египтян в створ ворот произошел аж на 94-й минуте. Такое преимущество полностью отражало ход матча.

Особенно сильной критике подвергся Мохамед Салах. Лидер «фараонов» провел один из худших матчей в своей карьере, установив неприятный личный антирекорд. Впервые за все время выступлений на профессиональном уровне Салах ни разу не коснулся мяча в штрафной площадке соперника – факт, который красноречиво говорит как о беспомощности атаки Египта, так и о полной изоляции его главной звезды.

За 90 минут игры Салах выиграл лишь 4 из 15 единоборств, 14 раз терял мяч, не нанес ни одного удара по воротам и отдал лишь девять точных передач. Такая статистика стала настоящим шоком для болельщиков и экспертов.

Салах до сих пор не имеет титула чемпиона Африки, и с учетом спада сборной Египта и стремительного прогресса Сенегала, Марокко, Алжира и Нигерии, шансов осуществить эту мечту с каждым годом становится все меньше.