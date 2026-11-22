У вингера ПСЖ Дезире Дуе диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
Футболист выбыл на длительный срок
Парижский ПСЖ на официальном сайте подтвердил серьёзную травму правого колена у 21-летнего флангового нападающего Дезире Дуе — у игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки. В конце ноября футболист перенесет операцию.
Травму вингер получил в матче 11-го тура французской Лиги 1 против Ниццы (2:3). В конце первого тайма медики унесли Дуе за пределы поля на носилках.
В текущем сезоне француз провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре ассиста. Действующий контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2029 года.
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