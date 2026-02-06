Английский клуб Эвертон намерен продлить контракт с украинским защитником Виталием Миколенко, соглашение которого с командой действует до следующего лета, сообщает The Athletic.

Для руководства ирисок это решение выглядит логичным по двум причинам. Во-первых, в составе пока нет левого защитника, способного сразу заменить украинца. Во-вторых, клуб не может позволить себе потерять ключевого игрока сборной Украины, который провел более 100 матчей в АПЛ, без какой-либо компенсации.

В это же время ресурс ToffeeWeb прокомментировал ситуацию с Миколенко, подчеркнув важность его сохранения в команде и влияние на стабильность обороны.

«Мнения о ценности Миколенко для команды могут расходиться: одни видят в нем ограниченного защитника, другие — опору обороны. Но все мы должны согласиться с одной вещью: его уход бесплатно в июне был бы катастрофой».

Ранее Эвертон без Миколенко спасся в игре с Брайтоном.