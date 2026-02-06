Тренер "Эвертона" оценил шансы Миколенко сыграть в ближайшем туре АПЛ
Виталий восстановился после травмы
около 1 часа назад
Виталий Миколенко. /Фото: - Эвертон
Главный тренер Эвертона Дэвид Мойес сообщил, что защитник сборной Украины Виталий Миколенко будет доступен мерсисайдцам на матч 25 тура АПЛ против Фулхэма. Его слова приводит прессслужба клуба.
Миколенко вернулся к тренировкам, поэтому он снова в составе команды. Он в хорошей форме и готов к игре, - сказал Моэс.
В Англии оценили последствия для Эвертона, если Миколенко покинет клуб бесплатно.
Поделиться