Автогол Левандовского не помешал Барселоне продолжить путь в Лиге чемпионов
Каталонцы посетили Прагу
около 20 часов назад
Славия и Барселона устроили перестрелку в 7 туре Лиги чемпионов. Матч в Праге завершился со счётом 2:4.
На 10-й минуте Славия вышла вперёд благодаря домашней заготовке, которую результативным ударом завершил Кушей, прервав серию из пяти матчей в Лиге чемпионов без забитых голов.
На 34-й минуте гости сравняли счёт, Фермин с угла пробил Станека ударом в ближний угол, а через 8 минут Лопес дальним ударом оформил дубль.
Последнее слово в первом тайме осталось за Славией, которая воспользовалась очередным стандартом, приведшим к автоголу Левандовски.
После перерыва Барселона окончательно сняла вопрос о победителе. Дальний удар Ольмо в третий раз заставил голкипера Славии доставать мяч из сетки собственных ворот, а затем своё слово сказал Левандовски, искупив за мяч в свои ворота.
Победа Барсы гарантировала команде Ханса-Дитера Флика евровесну, тогда как Славия досрочно прекратила борьбу за топ-24.
Лига чемпионов. 7 тур
Славия - Барселона 2:4
Голы: Кушей, 10, Левандовский, 44 (автогол) - Лопес, 34, 42, Ольмо, 64, Левандовский, 71