Славия и Барселона устроили перестрелку в 7 туре Лиги чемпионов. Матч в Праге завершился со счётом 2:4.

На 10-й минуте Славия вышла вперёд благодаря домашней заготовке, которую результативным ударом завершил Кушей, прервав серию из пяти матчей в Лиге чемпионов без забитых голов.

На 34-й минуте гости сравняли счёт, Фермин с угла пробил Станека ударом в ближний угол, а через 8 минут Лопес дальним ударом оформил дубль.

Последнее слово в первом тайме осталось за Славией, которая воспользовалась очередным стандартом, приведшим к автоголу Левандовски.

После перерыва Барселона окончательно сняла вопрос о победителе. Дальний удар Ольмо в третий раз заставил голкипера Славии доставать мяч из сетки собственных ворот, а затем своё слово сказал Левандовски, искупив за мяч в свои ворота.

Победа Барсы гарантировала команде Ханса-Дитера Флика евровесну, тогда как Славия досрочно прекратила борьбу за топ-24.

Лига чемпионов. 7 тур

Славия - Барселона 2:4

Голы: Кушей, 10, Левандовский, 44 (автогол) - Лопес, 34, 42, Ольмо, 64, Левандовский, 71