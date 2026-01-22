Лига чемпионов. Трубин и Судаков почти не оставили себе шанса на евровесну
Лиссабонцы уступили Ювентусу
около 21 часа назад
Анатолий Трубин и Георгий Судаков / Фото - ФК Бенфика
Ювентус в 7 туре Лиги чемпионов принимал Бенфику. Матч в Турине завершился со счетом 2:0.
Точные удары Тюрама и Маккенни во втором тайме обеспечили команде Лучано Спаллетти путевку в 1/16 финала.
Бенфика могла вернуться в игру, получив право на пенальти, однако в решающий момент Павлидис потерял равновесие, став поводом для троллинга фанатов Юве.
Украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин отыграл полный матч, а хавбек Георгий Судаков провел на поле 68 минут.
Лига чемпионов. 7 тур
Ювентус - Бенфика 2:0
Голы: Тюрам, 55, Маккенни, 64
На 81-й минуте Павлидис (Бенфика) не реализовал пенальти - мимо ворот.