Павел Василенко

Арсенал дал зеленый свет на трансфер Александра Зинченко в Аякс. Украинский защитник максимально приблизился к переезду в Амстердам и подпишет контракт до конца сезона после прохождения медицинского осмотра.

Как сообщает De Telegraaf, в четверг лондонский клуб согласился на продажу 29-летнего футболиста за сумму более 1,5 миллиона евро с возможным бонусом в случае выхода Аякса в Лигу чемпионов. При этом Арсенал возьмет на себя почти полную выплату зарплаты Зинченко до завершения его контракта 30 июня 2026 года.

В настоящее время стороны завершают оформление документов. Ранее Арсенал согласовал все формальности с Ноттингем Форест, где украинец выступал на правах аренды в первой половине сезона.

Изначально Аякс планировал аренду игрока, однако нидерландские правила насчет разрешений на работу для футболистов не из ЕС заставили клуб выбрать вариант полноценного трансфера. Для получения разрешения Зинченко должен был бы зарабатывать как минимум 260 тысяч евро, что сделало аренду невозможной.

Переговоры затянулись из-за участия сразу трех клубов, а также нежелания Арсенала покрывать значительную часть зарплаты игрока. Ситуация сдвинулась с места лишь после того, как Аякс поставил ультиматум и пригрозил переключиться на альтернативный вариант.

Агент футболиста Жорже Мендеш заранее согласовал условия контракта с нидерландцами до лета 2026 года. Всё это время Зинченко тренировался в Лондоне с персональным тренером.

Отметим, что сегодня Зинченко вместе с руководством Аякса присутствует на матче 21 тура Эредивизи против Эксельсиора.

В текущем сезоне украинец провел за Ноттингем Форест 10 матчей без результативных действий.