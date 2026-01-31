Зинченко прошел медосмотр в Аяксе
Сделка близка к завершению
около 1 часа назад
Александр Зинченко / Фото - УАФ
Экс-футболист Ноттингем Форест Александр Зинченко подписал контракт с Аяксом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Игрок сборной Украины станет полноценным игроком амстердамского клуба, который выплатит Арсеналу 1.5 миллиона евро компенсации.
Соглашение будет рассчитано до конца сезона. Официально обо всем должны объявить сегодня
Первую часть сезона 2025/26 Зинченко провел в составе Ноттингем Форест. Он принял участие в 10 матчах во всех турнирах.
Арсенал занял жесткую позицию в переговорах с Аяксом по поводу Зинченко.