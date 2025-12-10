Павел Василенко

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Карабах на своем поле принимал Аякс. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2, которая стала для них первой в турнире этого сезона.

В первом тайме команды обменялись голами. В конце игры Аякс забил три мяча и заработал три очка. До этого амстердамская команда потерпела пять поражений подряд.

Украинский вингер хозяев Алексей Кащук вышел на замену на 70-й минуте.

На данный момент Карабах занимает 21-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, имея в своем активе семь очков. Аякс набрал три балла и поднялся на 33-ю позицию.

Лига чемпионов, 6-й тур

Карабах – Аякс – 2:4

Голы: Дуран, 10, Матеус Силва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоэй, 83.