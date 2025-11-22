Кащук напомнил о себе в Карабахе перед Лигой чемпионов. Видео
Экс-игрок Шахтера отметился голом
около 2 часов назад
Алексей Кащук / Фото - ФК Карабах
Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук помог Карабаху выйти победителем в противостоянии с Сумгаитом (4:2) в 12 туре Премьер-лиги.
Чемпион Азербайджана провел генеральную репетицию перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против Наполи (25 ноября).
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины вышел на 78-й минуте и перед финальным свистком успел поразить ворота оппонента после прострела Джафаркулиева.
Для Алексея этот гол стал первым в чемпионате.
Кащук в этом сезоне сыграл за Карабах 17 матчей: 3 гола, 1 ассист.
