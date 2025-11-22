Украинский вингер Карабаха Алексей Кащук помог Карабаху выйти победителем в противостоянии с Сумгаитом (4:2) в 12 туре Премьер-лиги.

Чемпион Азербайджана провел генеральную репетицию перед матчем 5 тура Лиги чемпионов против Наполи (25 ноября).

Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины вышел на 78-й минуте и перед финальным свистком успел поразить ворота оппонента после прострела Джафаркулиева.

Для Алексея этот гол стал первым в чемпионате.

Кащук в этом сезоне сыграл за Карабах 17 матчей: 3 гола, 1 ассист.

