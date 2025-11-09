Павел Василенко

Аякс рассматривает возможность возвращения Марка Овермарса на должность технического директора. Бывший игрок сборной Нидерландов сейчас работает спортивным директором в Антверпене.

После поражения от Галатасарая (0:3) в Лиге чемпионов Джон Хейтинга был уволен с должности главного тренера Аякса, а следом за ним технический директор Алекс Кроос решил оставить свою должность. Однако руководство клуба попросило его остаться еще некоторое время, чтобы помочь найти замену.

Овермарс был директором по футбольным делам в Аяксе с июля 2012 года по февраль 2022 года. Он был вынужден покинуть клуб в феврале 2022 года из-за скандала, связанного с отправкой непристойных фотографий женщинам.