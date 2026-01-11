Павел Василенко

Скандально известный итальянский нападающий Марио Балотелли наконец-то нашел новый клуб после полугода без футбола. 35-летний форвард, который переживает завершающий этап своей карьеры и давно не выступает на топ-уровне, решил сделать неожиданный шаг и впервые покинуть европейский континент.

С момента ухода из Дженоа прошлым летом Балотелли оставался без команды, но теперь его заметили в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов. Именно туда итальянец прибыл, чтобы завершить переход в клуб Аль-Иттифак. Вскоре после приземления появились фото и видео, на которых нападающий охотно позирует с болельщиками, а затем – и с футболкой нового клуба.

Переход в Аль-Иттифак станет для Балотелли первым опытом игры за пределами Европы. Ранее он защищал цвета таких известных клубов, как Интер, Милан, Манчестер Сити, Ливерпуль, Ницца, Марсель, Брешиа, Монца, Аданаспор, Сьон и других. За сборную Италии Марио провел 36 матчей и забил 14 голов.

Несмотря на противоречивую репутацию и непростую карьерную траекторию, Балотелли снова получает шанс напомнить о себе – на этот раз на совершенно новом футбольном рынке.