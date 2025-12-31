35-летний нападающий Марио Балотелли получил конкретное предложение о трансфере из Объединенных Арабских Эмиратов. По информации Sportitalia, интерес к бывшему игроку сборной Италии проявляет Аль-Иттифак из Дубая, который выступает во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Последний официальный матч Балотелли провел еще 21 декабря 2024 года. Тогда форвард вышел на замену в составе Дженоа в поединке Серии A против Наполи. После этого нападающий оставался без игровой практики.

За свою карьеру Марио Балотелли успел поиграть за ряд топ-клубов Европы. Он защищал цвета Милана, Интера, Манчестер Сити и Ливерпуля, а также был одним из ключевых форвардов национальной сборной Италии в прежние годы.

Возможный переход в Аль-Иттифак может стать для опытного нападающего шансом вернуться на поле и перезапустить профессиональную карьеру.

Напомним, в последнее время Балотелли поддерживал форму с командой пятого дивизиона.