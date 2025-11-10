Барселона благодаря победе над Сельтой приблизилась к Реалу. Видео
Каталонцы не горят желанием дарить чемпионский титул
около 2 часов назад
Сельта в рамках 12-го тура Ла Лиги дома принимала Барселону. Матч в Виго завершился со счетом 2:4.
Галисийцы с первых минут дали понять, что действующему чемпиону Испании легко не будет. В первой 45-минутке команды дважды успели обменяться голами.
Переломным моментом игры стал гол Ямаля в раздевалку, который позволил команде Ханса-Дитера Флика уйти на перерыв с минимальным преимуществом.
После перерыва интригу в матче похоронил Левандовский, оформивший в ворота Сельты хет-трик.
Под конец матча Барса после второй желтой де Йонга заканчивала поединок вдесятером. Победа над Сельтой позволила Барсе приблизиться на расстояние трех очков от лидирующего Реала.
Ла Лига. 12 тур
Сельта - Барселона 2:4
Голы: Каррейра, 12, Иглесиас, 43 - Левандовский, 10 (с пенальти), 38, 74, Ямаль, 45+4