Павел Василенко

Барселона наконец вернулась на свой родной стадион – Spotify Camp Nou. После 894 дней реконструкции команда Ханси Флика впервые провела открытое тренировочное занятие перед фанатами, которые заполнили трибуны – 21 795 болельщиков купили билеты, чтобы увидеть историческое событие.

По плану, официальные матчи на арене чемпионы Испании смогут проводить уже в конце ноября – 22 числа против Атлетика Бильбао или 29 ноября против Алавеса, что символично совпадает со 126-й годовщиной клуба.

Пока что продолжаются финальные работы, поэтому Барселона сыграет перед ограниченным количеством зрителей – примерно 45 000, хотя полная вместимость обновленного стадиона превышает 100 000 мест.

Последний официальный матч на «Камп Ноу» состоялся в мае 2023 года, когда каталонцы победили Мальорку (3:0). С тех пор команда играла на Олимпийском стадионе Монжуйк.

Открытая тренировка стала не только праздником для фанатов, но и техническим тестом для арены – проверкой доступа, систем безопасности и функционирования инфраструктуры перед большим возвращением клуба домой.