Сергей Разумовский

Президент УПЛ Евгений Дикий и технический директор УАФ Игорь Дедишин подвели итоги встречи клубов Премьер-лиги, посвященной реформе арбитража. Как сообщает Tribuna.com, стороны назвали разговор конструктивным и заявили об отсутствии стратегических разногласий между клубами и УАФ относительно необходимости изменений.

По словам участников встречи, обсуждение стало продолжением процесса, который начался еще в прошлом году, когда все 16 клубов УПЛ поддержали соответствующий проект документа и обратились к УАФ с предложением провести отдельную встречу. Тогда собраться не удалось, поэтому нынешний диалог стал фактическим возвращением к ранее запланированной повестке дня, а не только реакцией на недавние публичные заявления клубов, в том числе и радикальные.

На заседании присутствовали 15 клубов УПЛ, а Александрия не смогла присоединиться по уважительным причинам. Главной темой стала перестройка системы арбитража в украинском футболе. УАФ и клубы согласились, что нынешняя система требует реформ, а основной задачей является создание целостной модели, параметры которой должна разработать специальная рабочая группа.

От УПЛ в эту группу вошли президент лиги и представители Вереса, Динамо, Кривбаса, Оболони и Полесья. Представителей от УАФ еще должен определить исполком ассоциации. Ожидается, что рабочая группа начнет работу уже в понедельник и в течение двух месяцев подготовит конкретные предложения. После этого их вынесут на повторное обсуждение клубов и УАФ, а затем передадут на финальное утверждение.

При этом ни рамочной модели будущей системы, ни четких принципов ее построения на встрече еще не утвердили. Клубы лишь обменялись видением и замечаниями по текущему состоянию арбитража, а все предметные решения должны появиться уже в процессе работы новосозданной группы. В УАФ подчеркнули, что открыты к изменениям и нововведениям, которые помогут повысить уровень судейства, особенно в связи с многочисленными нареканиями, накапливаемыми годами.

Отдельно было подчеркнуто, что будущие наработки должны получить поддержку не просто большинства, а всех клубов УПЛ. Это назвали важным условием для дальнейшего продвижения реформы.

Также Дедишин пояснил роль Николы Риццоли в нынешней системе: на данный момент он работает как независимый эксперт, уполномоченный оценивать резонансные судейские эпизоды каждого тура. В то же время возможные изменения в формате обратной связи от судейского комитета тоже не исключаются, но этот вопрос, как отметил Дикий, также может стать частью будущих наработок рабочей группы.

