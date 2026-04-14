Львовский Рух может прекратить существование на уровне УПЛ или ПФЛ. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По его словам, вероятность такого развития событий приближается к 95 процентам. В то же время юношеские команды и клубная академия, как ожидается, продолжат работу и будут функционировать с максимальными задачами.

Также сообщается, что часть футболистов основного состава может сменить клуб уже в ближайшее время. В частности, Виталий Роман, Юрий-Владимир Герета и Денис Подгурский рассматриваются как потенциальные игроки Карпат или ЛНЗ.

На данный момент Рух занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ среди 16 команд, имея в активе 20 очков.

В сезоне-2022/2023 львовяне играли в еврокубках. Речь идет о юношеской лиге УЕФА, где Рух дошел до 1/8 финала и вылетел от Милана лишь из-за гола на 85-й минуте. До этого Рух прошел Интер, Галатасарай и Заглембе.

