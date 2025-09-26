Барселона готова расстаться с Ольмо: будущее звезды под угрозой
Футболист может сменить клуб
около 20 часов назад
Дани Ольмо, за которого Барселона заплатила 55 миллионов евро летом 2024 года, может провести свой последний сезон на «Камп Ноу». Его статус в команде пошатнулся в самый неподходящий момент – когда от него ждали лидерства.
В прошлом сезоне Ольмо забил 10 голов в 25 матчах Ла Лиги, укрепив репутацию одного из ключевых игроков. Но в этом сезоне он провел лишь 354 минуты на поле в шести матчах, ограничившись одним голом и двумя ассистами.
Молодой талант Фермина Лопеса быстро завоевал доверие Ханси Флика и начал вытеснять Ольмо из основы. В некоторых матчах Дани выходил только на замену, когда команда уже вела в счете – сигнал, что его роль в проекте Барселоны слабеет.
Клубные инсайдеры сообщают: летом Барселона рассмотрит предложения по продаже Ольмо, надеясь получить значительную сумму и разгрузить зарплатную ведомость.
Потенциальными направлениями являются Англия и Германия – за хавбеком следят несколько клубов АПЛ, сообщает fichajes.net.
Чтобы избежать продажи, Ольмо должен вернуть форму и доказать свою ценность во второй половине сезона. Иначе Барселона может использовать его трансфер как часть большой перестройки команды.
