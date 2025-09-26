Павел Василенко

Дани Ольмо, за которого Барселона заплатила 55 миллионов евро летом 2024 года, может провести свой последний сезон на «Камп Ноу». Его статус в команде пошатнулся в самый неподходящий момент – когда от него ждали лидерства.

В прошлом сезоне Ольмо забил 10 голов в 25 матчах Ла Лиги, укрепив репутацию одного из ключевых игроков. Но в этом сезоне он провел лишь 354 минуты на поле в шести матчах, ограничившись одним голом и двумя ассистами.

Молодой талант Фермина Лопеса быстро завоевал доверие Ханси Флика и начал вытеснять Ольмо из основы. В некоторых матчах Дани выходил только на замену, когда команда уже вела в счете – сигнал, что его роль в проекте Барселоны слабеет.

Клубные инсайдеры сообщают: летом Барселона рассмотрит предложения по продаже Ольмо, надеясь получить значительную сумму и разгрузить зарплатную ведомость.

Потенциальными направлениями являются Англия и Германия – за хавбеком следят несколько клубов АПЛ, сообщает fichajes.net.

Чтобы избежать продажи, Ольмо должен вернуть форму и доказать свою ценность во второй половине сезона. Иначе Барселона может использовать его трансфер как часть большой перестройки команды.