Полузащитник Барселоны Дани Ольмо дал понять главному тренеру Хансу-Дитеру Флику, что его не устраивает второстепенная роль в команде.

По данным El Nacional, с ролью «темной лошадки» в системе Флика Ольмо мириться не будет. Полузащитник понимает, что конкуренция в команде высокая, но настроен стать одним из ключевых футболистов.

В первом туре Ла Лиги Барселона на выезде обыграла Мальорку со счетом 3:0. Дани Ольмо вышел на замену в перерыве и отыграл весь второй тайм.

Следующий матч Барселона проведет 23 августа против Леванте на выезде.