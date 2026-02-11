Павел Василенко

Для Барселоны появились тревожные новости накануне ключевого матча сезона. Уже в четверг каталонцы сыграют против мадридского Атлетико в первом полуфинальном поединке Кубка Испании, и подготовка к игре проходит не по плану Ханси Флика.

До этого этапа «блауграна» добралась без особых трудностей, так как на её пути были соперники из низших дивизионов. Однако теперь каталонцев ждет серьезное испытание – двухматчевое противостояние с одним из самых опасных клубов Ла Лиги.

За день до игры стало известно, что двое важных исполнителей не тренировались вместе с командой. Рафинья и Маркус Рэшфорд пропустили занятие, причем английский нападающий не работает в общей группе уже второй день подряд. Это существенно повышает вероятность того, что оба футболиста не смогут помочь команде в матче против Атлетико.

При таком сценарии тренерский штаб вынужден искать альтернативы. Одним из вариантов является перевод Феррана Торреса на фланг атаки. В этом случае место центрфорварда почти наверняка достанется Роберту Левандовскому, который снова выиграет конкуренцию у Торреса за позицию «девятки».

Таким образом, накануне важного кубкового поединка Барселона рискует выйти на поле без двух ключевых игроков, что может существенно повлиять на её шансы в противостоянии с командой Диего Симеоне.