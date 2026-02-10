Флик: «Барселона не играла в свой футбол»
Чемпион Испании продолжает отстаивать титул
около 1 часа назад
Ганс-Дітер Флик / Фото - Getty Images
Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 23 тура Ла Лиги против Мальорки (3:0). Его слова приводит Marca.
Очень хорошо, что Берналь забил первый гол за Барселону. Он вернулся после тяжелой травмы, и у него был замечательный день.
В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина вышла намного лучше.
Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили - очень хороший день. В перерыве пришлось внести некоторые изменения, связанные с расположением игроков, - сказал Флик.