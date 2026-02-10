Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 23 тура Ла Лиги против Мальорки (3:0). Его слова приводит Marca.

Очень хорошо, что Берналь забил первый гол за Барселону. Он вернулся после тяжелой травмы, и у него был замечательный день.

В первом тайме мы играли слишком медленно, не в свой футбол. Вторая половина вышла намного лучше.

Мы набрали три очка, забили три гола, не пропустили - очень хороший день. В перерыве пришлось внести некоторые изменения, связанные с расположением игроков, - сказал Флик.