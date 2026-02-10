Руководство каталонской Барселоны решило не продавать испанского полузащитника Педри в мадридский Реал, сообщает Fichajes.

По данным источника, клуб отказался от нескольких предложений на сумму около 200 миллионов евро и не собирается прощаться с 24-летним футболистом ни за какие деньги.

В текущем сезоне Педри провел 25 матчей за клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 140 миллионов евро.

Ранее Барселона отказалась от 30 миллионов евро за трансфер своего таланта.