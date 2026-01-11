11 января состоится решающий матч за Суперкубок Испании, в котором встретятся непримиримые соперники Барселона и мадридский Реал. Финальный поединок пройдет в Саудовской Аравии на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде. Начало встречи запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Накануне принципиального противостояния один из лидеров каталонцев Ламин Ямаль удивил болельщиков нестандартным поступком. Молодой вингер удалил все публикации из своего Instagram, оставив только рекламные посты.

Кроме того, футболист изменил описание профиля, добавив лаконичную фразу Samurai Jack. В текущем сезоне 18-летний Ямаль принял участие в 22 матчах во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.