Президент мадридского Реала Флорентино Перес прибыл в Джидду, Саудовская Аравия, где его команда готовится к финалу Суперкубка Испании против Барселоны.

Президент клуба посетил размещение Реала в отеле и лично поприветствовал всех футболистов. В объективы камер попал момент его рукопожатия с украинским вратарем Андреем Луниным.

В полуфинальных поединках Суперкубка Испании 2026 года Барселона уверенно обыграла Атлетик со счетом 5:0, а Реал оказался сильнее Атлетико — 2:1. Финальная встреча между Барселоной и Реалом состоится в воскресенье, 11 января, начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

В этом сезоне 26-летний Лунин провел за мадридский клуб два матча, в которых пропустил пять мячей. Ранее украинский голкипер уже дважды выигрывал Суперкубок Испании в составе Реала.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ внимательно следят за Луниным.