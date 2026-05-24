Сергей Разумовский

В 38-м туре испанской Ла Лиги состоялись матчи с участием двух грандов чемпионата. Барселона, которая еще до финального игрового дня обеспечила себе чемпионский титул, неожиданно потерпела выездное поражение от Валенсии. В то время как Реал Мадрид завершил сезон победой, уверенно обыграв Атлетик Бильбао на своем поле.

Поединок на Месталье начался для Барселоны довольно неплохо. Каталонцы вышли вперед на 61-й минуте благодаря голу Роберта Левандовски. Для польского форварда этот мяч имел особое значение, ведь матч стал для него последним в составе Барселоны. Ветеран сумел попрощаться с командой забитым голом, однако положительным итог встречи для чемпионов Испании все же не стал.

После пропущенного мяча Валенсия смогла быстро переломить ход игры. Уже на 66-й минуте Герра Морено восстановил равновесие, а через пять минут Риоха вывел хозяев вперед. Окончательный результат в компенсированное время установил Родригес, который забил третий мяч Валенсии на 97-й минуте. В итоге Барселона уступила со счетом 1:3, но эта неудача уже не могла повлиять на ее чемпионский статус.

Параллельно Реал Мадрид провел домашний матч против Атлетик Бильбао и одержал результативную победу. Мадридцы активно начали встречу и открыли счет уже на 12-й минуте, когда отличился Гонсало Гарсия. В конце первого тайма Джуд Беллингем удвоил преимущество хозяев, однако еще до перерыва Атлетик Бильбао вернул интригу благодаря голу Гурусеты в компенсированное время.

На старте второй половины встречи Килиан Мбаппе забил третий мяч Реала, сделав преимущество команды более комфортным. В конце матча Браим Диас довел счет до 4:1, а Атлетик Бильбао ответил голом Исеты уже в компенсированное время. Финальный свисток зафиксировал победу Реала со счетом 4:2.

Особого внимания заслуживает эмоциональный подтекст этих матчей. Они стали прощальными для опытных футболистов обеих команд. В Мадриде Дани Карвахалю организовали символический прощальный коридор, почтив его вклад в выступления за Реал. В то же время Роберт Левандовски провел свой последний матч за Барселону и сумел отличиться голом, хотя его команда и уступила.

Несмотря на поражение в финальном туре, Барселона завершила сезон на первом месте турнирной таблицы. Каталонский клуб набрал 94 очка и стал чемпионом Испании. Реал Мадрид благодаря победе над Атлетик Бильбао сократил отставание, но финишировал на восемь баллов позади главного конкурента.

Ла Лига, 38-й тур

Валенсия – Барселона 3:1

Голы: Герра Морено, 66, Риоха, 71, Родригес, 90+7 – Левандовски, 61

Реал Мадрид – Атлетик Бильбао 4:2

Голы: Гонсало Гарсия, 12, Беллингем, 41, Мбаппе, 51, Браим Диас, 88 – Гурусета, 45+1, Исета, 90+1