Сергей Разумовский

Барселона подытожила 2025 год с очень высокой результативностью: команда забила 169 мячей в 60 матчах, что является одним из лучших показателей за всю историю клуба. Помимо большого количества голов, сине-гранатовые продемонстрировали и мощный уровень стабильности в результатах – за год одержано 46 побед в 60 поединках.

Согласно статистике, лишь четыре календарных года в истории Барселоны завершались с еще большим количеством забитых мячей, и все они приходятся на период, когда за команду выступал Лионель Месси. Самым результативным стал 2015 год с 180 голами, далее идут 2012-й (175), 2016-й (174) и 2011-й (170). Таким образом, показатель 2025 года лишь немного не дотянул до этого исторического топ-4, но все равно вошел в число высших в клубной статистике.

Напомним, 21 декабря Барселона на выезде победила Вильярреал со счетом 2:0. Также украинец снова забил за каталонцев.