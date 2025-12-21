Барселона на выезде победила Вильярреал
Каталонцы завоевали три очка
около 12 часов назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч 17-го тура Ла Лиги, в котором Вильярреал на своем стадионе принимал Барселону. Каталонская команда одержала победу со счетом 2:0.
На 12-й минуте пенальти реализовал Рафинья, а во втором тайме отметился Ламин Ямаль.
Хозяева поля играли в меньшинстве с 39-й минуты из-за удаления Ренату Вейги.
Вильярреал занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 35 очков. Барселона лидирует с 46 баллами.
Ла Лига, 17-й тур
Вильярреал – Барселона – 0:2
Голы: Рафинья, 12 (пенальти), Ямаль, 63.